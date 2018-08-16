"Я в сказке буду жить всегда": невістка Ющенка вразила оголеною спиною та поезією (фото)
Новоспечена невістка Віктора Ющенка, Олена не лише дуже набожна. Днями дівчина сходила до церкви.
Користувачі мережі також можуть сповна насолодитися високим стилем Олени. Та її голою спиною. Дівчина цим похвалилася у своєму Instagram.
Олена сходила на фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", який відбувся 14-го серпня, а також святкувала Маковія.
Раніше УНІАН розповідав, як екс-невістка Ющенка похвалилася відвертими знімками в бікіні
Медо́вый Спас (также Мáковый Спас, Пе́рвый Спас) — день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) августа, и посвящённый памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста. Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение.Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освящённой воде людей и скота, освящались колодцы. #всеммираидобра#спраздником🍯🍯🍯