"Я в сказке буду жить всегда": невістка Ющенка вразила оголеною спиною та поезією (фото)

18:43, 16 серпня 2018
Суспільство
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Олена сходила на фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт" / скріншот

Користувачі мережі також можуть сповна насолодитися високим стилем Олени. Та її голою спиною. Дівчина цим похвалилася у своєму Instagram.

Олена сходила на фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", який відбувся 14-го серпня, а також святкувала Маковія.

Раніше УНІАН розповідав, як екс-невістка Ющенка похвалилася відвертими знімками в бікіні 

@missukraine_universe ☺️🔥

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Теги: #Ющенко