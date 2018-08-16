Продюсер розповів про стан зірки 90-х, яка впала в кому в київській клініці

У червні цього року 55-річна Ніна Кірсо перенесла інсульт, після якого впала в кому. Як повідомив продюсер, артистка донині знаходиться в комі.

Продюсер гурту «Ласкавый май» Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото з солісткою групи «Фрістайл» Ніною Кірсо і розповів про її самопочуття.

У червні цього року 55-річна Ніна Кірсо перенесла інсульт, після якого впала в кому. Як повідомив продюсер, артистка донині не приходила до тями, пише "Лайм".

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Разін також висловив вдячність одному з українських телеканалів, який підтримує Кірсо. «Ви - найкращі в Україні. В Росії ми молимося за Ніну», - написав продюсер. Зараз Кірсо перебуває в клініці у Києві.

Група "Фрістайл" утворилася в листопаді 1988 року в Полтаві. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Казаченко, але в 1991 році він покинув колектив, розпочавши сольну музичну діяльність.

Ніна Кірсо брала участь у запису всіх дев'яти альбомів гурту. Весь жіночий репертуар колективу - це пісні, виконані Ніною.