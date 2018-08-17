Зовсім скоро: астролог розповів, коли розпочнеться світова фінансова криза

За словами астролога, Росія вже почала страждати від кризи.

Восени 2018 року є небезпека того, що після початку глобальних економічних воєн почнеться економічна криза.

Про це повідомив астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН.

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"Навіть США можуть постраждати, тому що багато цінних паперів у них будуть знецінюватися. Але, більшою мірою, це буде стосуватися цінних паперів Далекого Сходу – Китаю, Індонезії, Японії, Філіппін. Росія, Близький Схід, Туреччина вже почала страждати від цього. До речі, з Туреччини є дуже цікавий момент – рівно дев'ятнадцять років тому, в серпні, на ньютонівському циклі у них було страшне землетрус, а зараз – обвал турецької ліри. Тобто знову лихо рівно через ньютонівський цикл", - каже астролог.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів про неминучість імпічменту Трампа.