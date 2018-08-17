Ані Лорак розкритикували в Instagram за втомлений і виснажений вигляд (фото)

На знімку Лорак зображена великим планом, демонструючи втомлені очі.

Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували за втомлений і виснажений вигляд.

Під новим фото Лорак в Instagram шанувальники співачки висловили стурбованість через її зовнішність. На знімку Лорак зображена великим планом, демонструючи втомлені очі.

"Печаль в очах, дуже сумна", "Щось з Вашим обличчям не так", "Якась приреченість у красивих очах і втому", "Очі не приховати, втомлений і ображений погляд",- зазначили коментатори.

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Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання співачка виклала фото з дочкою з Ізраїлю.