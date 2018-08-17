LOMALA: Настя Каменських випустила нову пісню (відео)

Пісню LOMALA Настя Каменських присвятила всім дівчатам.

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK), випустила нову пісню, яка отримала назву LOMALA.

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Цей трек з'явився на офіційному YouTube-каналі артистки. "Ця пісня особлива. Вона про почуття, які часом ламають нас, викручують серце і вивертають душу навиворіт", - написала співачка в своєму Instagram.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода після народження другої дитини продовжує активно працювати. Зірка опублікувала кліп на свій хіт SuperSTAR.