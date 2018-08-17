У стилі ретро: Надя Дорофєєва зачарувала фанатів новим образом

14:31, 17 серпня 2018
Суспільство
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Надя Дорофєєва у ретро-образі / instagram.com/nadyadorofeeva

У своєму Instagram співачка опублікувала фото в легкій вільній блузі і з зачіскою у стилі 40-х років минулого століття. Доповнила ретро-образ Дорофєєва класичною червоною помадою.

І вам настрою ..) ♥️

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Фотографія всього за кілька годин зібрала більше 120 тисяч лайків.

"Красуня", "Як завжди шикарна", "Така мила", "Бомба" - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.

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Теги: #Надя Дорофєєва