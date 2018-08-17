У стилі ретро: Надя Дорофєєва зачарувала фанатів новим образом

Фотографія усього за кілька годин зібрала більше 120 тисяч лайків.

Українська виконавиця, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знову зачарувала своїх підписників новим стильним образом.

У своєму Instagram співачка опублікувала фото в легкій вільній блузі і з зачіскою у стилі 40-х років минулого століття. Доповнила ретро-образ Дорофєєва класичною червоною помадою.

І вам настрою ..) ♥️ Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Сер 2018 в 1:12 PDT

Фотографія всього за кілька годин зібрала більше 120 тисяч лайків.

"Красуня", "Як завжди шикарна", "Така мила", "Бомба" - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.