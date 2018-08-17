У стилі ретро: Надя Дорофєєва зачарувала фанатів новим образом
14:31, 17 серпня 2018Суспільство
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Фотографія усього за кілька годин зібрала більше 120 тисяч лайків.
Надя Дорофєєва у ретро-образі / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська виконавиця, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знову зачарувала своїх підписників новим стильним образом.
У своєму Instagram співачка опублікувала фото в легкій вільній блузі і з зачіскою у стилі 40-х років минулого століття. Доповнила ретро-образ Дорофєєва класичною червоною помадою.
Фотографія всього за кілька годин зібрала більше 120 тисяч лайків.
"Красуня", "Як завжди шикарна", "Така мила", "Бомба" - пишуть у коментарях під фото.
Як повідомляв УНІАН, раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.
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