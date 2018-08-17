"Як л*хів розвели": мама Кузьми Скрябіна розповіла, з чим син не міг примиритися

Мати Скрябіна також уточнила, як ставиться до творчості гурту сина без його участі.

Сьогодні, 17 серпня, Андрій Кузьменко міг би святкувати свій ювілей. У зв'язку з цим його мама Ольга вирішила розповісти, що найбільше він цінував у людях, а також з чим ніколи не міг примиритися.

Про це пише "Сегодня". "Слухайте його пісні – в них все сказано. "Не стидайся – то твоя земля. Не стидайся – то Україна", – як мені здається, тут все зрозуміло. Або інша пісня: "По-моєму, чувак, нас кинули. Як л*хів розвели за спинами". Також не потрібно зайвих слів. Він ніколи не міг залишатися таким стороннім свідком. Його завжди турбувало хамство в людях. І це все відбивалося в його піснях, кожна з яких це історія, це його переживання", - сказала вона.

Читайте такожЗ днем народження, Кузьма: найкращі хіти легендарного українського співака Андрея Кузьменко (відео)

Більше того, мати Скрябіна уточнила, як ставиться до творчості гурту сина без його участі.

"Це я наполягла, щоб вони продовжували виступати. І якийсь час я дуже активно з ними зустрічалася. Зараз вони більш самостійні. Зробили спільно зі Златою Огневич композицію "Вогонь і вода". Дуже сильна і могутня пісня. Вони повинні були зняти кліп, але їм щось там завадило", - підкреслила вона.

Нагадаємо, державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака.

17 серпня Андрію Кузьменку виповнилося б 50 років.