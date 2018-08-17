Помер автор пісень Пугачової
17:03, 17 серпня 2018Суспільство
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З піснею Зінов'єва "Паромщик" в 1985 році Алла Пугачова стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року".
Зінов'єв - автор багатьох пісень / фото ensembles.ru
Помер радянський і російський поет, автор понад двохсот пісень Микола Зінов'єв. Йому було 73 роки.
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Про смерть поета повідомив в Instagram композитор Ігор Ніколаєв. Причиною смерті Зінов'єва, за його словами, стала його важка хвороба.
"Помер поет, мій друг і співавтор Микола Зінов'єв. Це була красива і тонка людина. Хвороба мучила його останні роки", - написав Ніколаєв.
Найбільшу популярність отримала композиція Зінов'єва "Паромщик", з якою в 1985 році Алла Пугачова стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року".
Серед інших відомих пісень Зінов'єва "Мастер и Маргарита" Ігоря Ніколаєва, "Казанова" Валерія Леонтьєва, "Красная стрела" і "А музыка звучит" у виконанні Софії Ротару.
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