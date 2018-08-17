Помер автор пісень Пугачової

17:03, 17 серпня 2018
Суспільство
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Зінов'єв - автор багатьох пісень / фото ensembles.ru

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Про смерть поета повідомив в Instagram композитор Ігор Ніколаєв. Причиною смерті Зінов'єва, за його словами, стала його важка хвороба.

"Помер поет, мій друг і співавтор Микола Зінов'єв. Це була красива і тонка людина. Хвороба мучила його останні роки", - написав Ніколаєв.

Найбільшу популярність отримала композиція Зінов'єва "Паромщик", з якою в 1985 році Алла Пугачова стала фіналісткою телевізійного фестивалю "Пісня року".

Серед інших відомих пісень Зінов'єва "Мастер и Маргарита" Ігоря Ніколаєва, "Казанова" Валерія Леонтьєва, "Красная стрела" і "А музыка звучит" у виконанні Софії Ротару.

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Теги: #смерть#поет#Алла Пугачова