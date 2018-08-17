З днем народження, Кузьма!: українські зірки вшанували пам'ять Скрябіна (фото, відео)

18:22, 17 серпня 2018
Суспільство
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17 серпня Андрію Кузьменко виповнилося б 50 років / Фото УНІАН


Сьогодні, 17 серпня, лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко, життя якого обірвалося три роки тому в результаті трагічного ДТП, відсвяткував би ювілей.

Музикантові виповнилося б 50 років. У його день народження друзі та близькі згадують Кузьму.

Так, Святослав Вакарчук, Ірина Білик, Дзідзьо, Руслана на своїх сторінках в соцмережах залишили зворушливі пости, присвячені Скрябіну.

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Теги: #Кузьма Скрябін