З днем народження, Кузьма!: українські зірки вшанували пам'ять Скрябіна (фото, відео)
18:22, 17 серпня 2018Суспільство
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Музикантові виповнилося б 50 років. У його день народження друзі та близькі згадують Кузьму.
17 серпня Андрію Кузьменко виповнилося б 50 років / Фото УНІАН
Сьогодні, 17 серпня, лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко, життя якого обірвалося три роки тому в результаті трагічного ДТП, відсвяткував би ювілей.
Музикантові виповнилося б 50 років. У його день народження друзі та близькі згадують Кузьму.
Так, Святослав Вакарчук, Ірина Білик, Дзідзьо, Руслана на своїх сторінках в соцмережах залишили зворушливі пости, присвячені Скрябіну.
Хтось в небо летить, а хтось залишається...Кузьма сьогодні мав бі п'ятдесят. Дуже шкода, що він так швидко відійшов. Але тішить, що його пісні лише починають своє довге життя. Завжди поруч... #Кузьма50— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) August 17, 2018
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