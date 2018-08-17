"Океан Ельзи" залишив клавішник - ЗМІ

24 серпня "Океан Ельзи" виступатиме у НСК "Олімпійський".

За повідомленнями ЗМІ, сербський музикант, клавішник й аранжувальник Мілош Єліч залишив відомий український гурт "Океан Ельзи".

Про це повідомляє ІНФОТАБ, посилаючись на джерело з оточення лідера гурту Святослава Вакарчука.

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Єліч залишив гурт напередодні знакового концерту – 24 серпня "Океан Ельзи" виступатиме у НСК "Олімпійський".

За словами джерела, причиною такого рішення стали важкі стосунки, які склалися останнім часом між Єлічем та іншими музикантами колективу. Також однією з причин стали власні проекти музиканта, які забирають багато часу.

За словами журналістів, те, що Єліч залишив "Океан Ельзи", підтверджує і запис нового синглу "Океану Ельзи" "Скільки нас", який було створено без участі Єліча.

Вочевидь, нового клавішника "Океан Ельзи" наразі не знайшли. Єліч потрапив до складу відомого українського гурту у 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, гурт Святослава Вакарчука "Океан Ельзи" випустив нову пісню "Скільки нас". Ілюстрація до неї - зображення, що нагадує виборчий бюлетень.