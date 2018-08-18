На Херсонській міськраді вивісили банер "Хто замовив Гандзюк"

Активісти продовжують флешмоб, яким хочуть змусити владу активізувати розслідування справи.

На будівлі Херсонської міської ради активісти вивісили банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк", як нагадування поліції про розслідування замаху на життя керуючої справами виконкому Катерини Гандзюк.

Про це повідомив колега постраждалої Іван Оберемко в Facebook.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні біля власного будинку на Гандзюк вилили пляшку з кислотою. У результаті нападу місцева поліція відкрила кримінальну справу за замах на вбивство.

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Після нападу Гандзюк, яку знають в Херсоні за критику поліції, правоохоронці не поспішали з розслідуванням справи, у результаті чого активісти запустили флешмоб на сторінці міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Facebook під назвою "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк". Банер, який вивісили на міськраді, було показано вболівальникам на футбольному матчі Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Славією".

Поліція після реакції активістів та політиків повідомила про затримання підозрюваного в замаху на життя Гандзюк. Суд навіть арештував чоловіка, попри те, що у нього було алібі, а сама постраждала його не впізнала.

Також в поліції прозвітували про затримання ще двох підозрюваних у справі про замах на життя Гандзюк.