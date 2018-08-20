"Як нежива": Лободу розкритикували в мережі за нове фото
12:30, 20 серпня 2018Суспільство
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Співачка гладко зачесала волосся і одягла хустку і оригінальні окуляри.
Передплатники по-різному відреагували на знімок / Instagram Світлана Лобода
Популярна українська співачка Світлана Лобода, поділилася свіжим знімком з фотосесії для російського журналу "GQ".
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позує в екстравагантному образі, вона гладко зачесала волосся і одягла хустку і оригінальні окуляри.
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Підписники по-різному відреагували на знімок: одні розхвалили артистку за незвичайний наряд, інші ж розкритикували за зовнішній вигляд.
"Жах", "Фото - атас", "Пельмені", "Жах якась, наче нежива", "Страшко яке", - писали користувачі.
Як повідомляв УНІАН, нове фото Лободи викликало палкі суперечки в мережі.
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