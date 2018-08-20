"Як нежива": Лободу розкритикували в мережі за нове фото

Співачка гладко зачесала волосся і одягла хустку і оригінальні окуляри.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, поділилася свіжим знімком з фотосесії для російського журналу "GQ".

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позує в екстравагантному образі, вона гладко зачесала волосся і одягла хустку і оригінальні окуляри.

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Підписники по-різному відреагували на знімок: одні розхвалили артистку за незвичайний наряд, інші ж розкритикували за зовнішній вигляд.

"Жах", "Фото - атас", "Пельмені", "Жах якась, наче нежива", "Страшко яке", - писали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, нове фото Лободи викликало палкі суперечки в мережі.