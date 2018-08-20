"Дихати боляче": солістка групи "НеАнгелы" сильно травмувалася (фото)

За словами співачки, вона невдало виконала акробатичний елемент танцю, впала і відчула сильний біль.

Солістка української поп-групи "НеАнгелы" Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала шикарну розтяжку, отримала серйозну травму під час репетиції першого номера танцювального шоу "Танці з зірками".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами співачки, вона невдало виконала акробатичний елемент танцю під час репетиції шоу, впала і відчула сильний біль.

"Минуло багато часу, а дихати як і раніше боляче. А в районі попереку взагалі не описати, що відбувається при найменшому повороті", – додала вона.

Каминкая також розповіла, що лікарі заборонили їй танцювати упродовж 10 днів.