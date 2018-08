"Дихати боляче": солістка групи "НеАнгелы" сильно травмувалася (фото)

Не найвдаліша локація 🤦🏽♀️ Це рентген апарат. Що я там забула ? Коротко про головне . Сьогодні я занепала жінка)))) 😩 Все було більш ніж відмінно :))) (завжди боюся , коли все зовсім вже добре 😂 це явно не до добра )🤦🏽♀️ відпрацьовували підтримки ) ну от навіщо мені 34 роки ця акробатика 😭🤦🏽♀️😩😂 ? А Щоб красиво було і щоб всі ахнули )))) за підсумком поки ахнула і зойкнула тільки я 😂 і всі хто дивився цей політ над гніздом зозулі 😂 😬 Прикро , що цю підтримку ми відмінно виконували і не один раз 🤦🏽♀️😩 Ось що за нісенітниця ? Як наврочив хтось 😬 Знаєте , коли від удару забуваєш як дихати ? А потім згадуєш , але так боляче , ніби всі ребра переламані і ними ж пошкоджені легені 😬😝 і стогнеш , як якийсь збитий баклан і нічого не можеш вдіяти 😭😭😭😭😭 коротше в позі циркового бобра мене доставили в лікарню, де я обрыдалась від своєї немічності і болів в районі всієї моєї хворої душі і тіла . Пройшло кучу часу , а дихати як боляче . А в районі попереку взагалі не описати , що відбувається при найменшому повороті . Сказали , що танцювати взагалі не бажано днів 10 , (хоча який там танцювати , якщо я в ліжко з підтримкою лягаю 😂 )і ніяких навантажень , але якщо дуже потрібно , то перед виступом , поставлять блокаду. Ось так от, мої дорогі . 😬 Що б не сталося ,на паркет я вийду , в крайньому випадку выползу 😂 під ваші бурхливі оплески 😂. Що теж феєрично🤦🏽♀️ Чим лікували травми і як довго ? Є якісь народні , але перевірені засоби ?

