У переможця шоу "Танці з зірками" народилася донька (фото)

Радісна подія відбулася напередодні прем'єри нового сезону проекту "Танці з зірками". Ігор намагається поєднувати тренування і знаходить час, щоб побути з дружиною і дочкою.

В родині відомого українського хореографа, переможця телевізійного шоу "Танці з зірками" Ігоря Кузьменка сталося поповнення. На світ з'явилася дівчинка.

Про це повідомляє прес-служба 1+1. Поповнення в родині сталося 17 серпня близько 11:30. Новонароджену з вагою 3,360, а також зростом 53 см назвали Мирославою. Олександра Кузьменка народжувала в одній з лікарень Одеси, зараз новоспечена мама почуває себе добре.

Радісна подія відбулася напередодні прем'єри нового сезону проекту "Танці з зірками". Ігор намагається поєднувати тренування і знаходить час, щоб побути з дружиною і дочкою.

29 жовтня в шоу "Танці з зірками" 2017 перемогу здобула пара танцюриста Ігоря Кузьменка та співачки Наталії Могилевської.