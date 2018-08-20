Джамала виконала нову пісню (відео)

Співачка поділилася невеликим уривком з нової композиції.

Співачка Джамала поділилася музичною новинкою на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася невеликим уривком з нової композиції. Новий трек записаний у співпраці з Іваном Клименко.

Як повідомляє співачка, ідею створити спільно пісню подав Іван Клименко, запропонувавши їй демо, але не маючи ні тексту, ні мелодії. Артистку зацікавила ця пропозиція і незабаром вона, надихнувшись грувом, створила мелодію, а на неї записала слова.