Джамала виконала нову пісню (відео)

В один прекрасний день мені подзвонив Ваня Клименко і сказав, що у нього є прикольна демка, у якої поки немає мелодії і тексту, тільки барабани. Ось такий чисте полотно, на якому потрібно щось написати. Мене дуже надихнув грув, тому все прийшло дуже швидко. Мені здається, я написала вокальну мелодію і текст за десять хвилин. Запис теж зробили з одного тейк. Після того, як ми переслухали трек, я запропонувала змінити кілька моментів, але Ваня сказав: "мені все подобається, не треба нічого міняти". Я завжди намагаюся покращувати пісню до нескінченності, хоч і кажуть, що "краще - ворог хорошого". Тепер коли мене починає мучити перфекціонізм, я згадую слова Теренса Мартіна: "не потрібно одружуватися на пісні". Мені дуже подобається його підхід. Він не йде за кон'юнктурою, робить те, що подобається, не дивлячись ні на що. Наприклад, Ваня не боїться залучити для запису поп-пісні джазового піаніста. Він не думає про те, чи потрапить це на радіо чи ні, чи знайде масового слухача чи стане нішевою музикою. Він робить те, у що вірить, і це круто. Мені дуже сподобалося, що він зробив акцент на вокалі, хоча в цій пісні вокал - зовсім не головне:) @vanek.klimenko 😘❤️#Jamala #nevermind

A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Aug 20, 2018 at 3:03am PDT