MTV VMA: знятий у Києві кліп Avicii назвали кращим танцювальним відео 2018 року

Героями кліпу Avicii стали український музикант Артем Угодніков та його дружина.

Avicii та Rita Ora у кліпі на пісню Lonely Together. Ви вже бачили простори рідного Києва?

Відеороботу діджея Avicii та співачки Ріти Ори на пісню Lonely Together назвали кращим танцювальним кліпом на щорічній церемонії MTV Video Music Awards, пише lux.fm.

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Приємним є той факт, що кліп знімала українська студія Kiev Postproduction, а самі зйомки проходили у Києві.

Тут і Рибацький міст, і Ботанічний сад імені Гришка, і парк "Перемога". А ще героями кліпу Avicii стали український музикант Артем Угодніков та його дружина.