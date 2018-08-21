MTV VMA: знятий у Києві кліп Avicii назвали кращим танцювальним відео 2018 року

14:57, 21 серпня 2018
Суспільство
101 0

Відеороботу діджея Avicii та співачки Ріти Ори на пісню Lonely Together назвали кращим танцювальним кліпом на щорічній церемонії MTV Video Music Awards, пише lux.fm.

Читайте такожСтали відомі подробиці смерті діджея Avicii

Приємним є той факт, що кліп знімала українська студія Kiev Postproduction, а самі зйомки проходили у Києві.

Тут і Рибацький міст, і Ботанічний сад імені Гришка, і парк "Перемога". А ще героями кліпу Avicii стали український музикант Артем Угодніков та його дружина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #премія MTV