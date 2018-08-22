"Стара і сумна": нове фото Ані Лорак розкритикували в мережі

На знімку Лорак сидить на сходах, проте фанати обговорюють її вираз обличчя.

Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували за втомлений вигляд.

Під новим фото Лорак в Instagram шанувальники співачки забили тривогу через її зовнішність. На знімку Лорак сидить на сходах, проте фанати обговорюють її вираз обличчя.

"Стара якась на фото цьому і втомлена", "Очі сумні-сумні(((", "На цьому фото, прям видно, що хочеться абстрагуватися і просто бути трохи непомітною, у величезному суспільстві", "Втомилася", "Не сумуйте.Все налагодиться", - відзначили фанати співачки.

Читайте такожЙмовірна коханка чоловіка Ані Лорак вперше прокоментувала стосунки з ним (відео)

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливий побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.