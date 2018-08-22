"Аплодувала стоячи": Лобода показала нове відео з Пугачовою

Алла Пугачова відвідала концерт Лободи в Юрмалі разом з чоловіком.

Днями Світлана Лобода дала концерт в Юрмалі, а її гостями стало зіркове подружжя — Алла Пугачова і Максим Галкін.

Читайте також"Соковита": Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте

Лобода похвалилася в Instagram відео з концерту, на якому Пугачева аплодує їй стоячи, всім своїм виглядом демонструючи, що їй дуже подобається творчість молодої колеги.

40 ГРАДУСІВ...мінімум... @alla_orfey #юрмала A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 21, 2018 at 7:45am PDT

Як стало відомо, що Алла Пугачова після заходу навіть пройшла в гримерку до Світлани, щоб похвалити її.

69-річна співачка прийшла на концерт в коротких чорних шортах, продемонструвавши струнку фігуру. Деякі відзначили, що вона виглядає не гірше 35-річної Лободи.