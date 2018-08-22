"Аплодувала стоячи": Лобода показала нове відео з Пугачовою

13:07, 22 серпня 2018
Суспільство
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Раніше Лобода похвалилася фото з Пугачовою / фото instagram.com/lobodaofficial

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Лобода похвалилася в Instagram відео з концерту, на якому Пугачева аплодує їй стоячи, всім своїм виглядом демонструючи, що їй дуже подобається творчість молодої колеги.

40 ГРАДУСІВ...мінімум... @alla_orfey #юрмала

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Як стало відомо, що Алла Пугачова після заходу навіть пройшла в гримерку до Світлани, щоб похвалити її.

69-річна співачка прийшла на концерт в коротких чорних шортах, продемонструвавши струнку фігуру. Деякі відзначили, що вона виглядає не гірше 35-річної Лободи.

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Теги: #Світлана Лобода#Лобода#Пугачова у шортах#Алла Пугачова