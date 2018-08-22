"Майже інсульт": українська зірка налякала в Instagram заявою про стан свого здоров'я (фото)
17:42, 22 серпня 2018Суспільство
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У своєму Instagram телезірка Тетяна Денисова заявила, що напередодні у неї стався "майже інсульт".
Денисова розповіла про здоров'я / фото з відкритих джерел
Український хореограф і суддя шоу "Танцюють всі" Тетяна Денисова заявила про проблеми зі здоров'ям.
У своєму Instagram телезірка заявила, що напередодні у неї стався "майже інсульт".
"38 років, хлопці.. вчора майже інсульт. Я не поет, але я скажу віршами-йдіть на*уй дрібними кроками. Допис про здоров'я та любов до себе виключно. Жаліти не треба. Просто про життя", - написала Денисова.
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