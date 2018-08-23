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Олег Винник представив новий хіт "Вишиванка" до Дня Незалежності (відео)

14:57, 23 серпня 2018
Суспільство
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Українці одразу підхопили слова і мелодію / фото УНИАН

Трек під назвою «Вишиванка» вже підкорив фанів артиста, – повідомляє Радіо Максимум

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Прем'єра пісні «Вишиванка» вперше відбулася на сцені шоу, присвяченого Дню Незалежності держави. Українці одразу підхопили слова і мелодію, після чого Олег Винник випустив студійну версію новинки.

«Я щасливий презентувати свою «Вишиванку» напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні.

Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит», – наголосив співак.

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Теги: #День незалежності#Олег Винник