Олег Винник представив новий хіт "Вишиванка" до Дня Незалежності (відео)
Улюбленець публіки Олег Винник з нагоди Дня Незалежності презентував нову україномовну пісню.
Трек під назвою «Вишиванка» вже підкорив фанів артиста, – повідомляє Радіо Максимум.
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Прем'єра пісні «Вишиванка» вперше відбулася на сцені шоу, присвяченого Дню Незалежності держави. Українці одразу підхопили слова і мелодію, після чого Олег Винник випустив студійну версію новинки.
«Я щасливий презентувати свою «Вишиванку» напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні.
Це так круто співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит», – наголосив співак.
Нова пісня #Вишиванка вже в мережі! Я щасливий презентувати її напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Всіх зі святом! Шукайте посилання на повне відео в описі профилю 👆 #олегвинник #ov #вишиванка #незалежність #одягнивишиванкукраїномоя