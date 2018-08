Олег Винник представив новий хіт "Вишиванка" до Дня Незалежності (відео)

Нова пісня #Вишиванка вже в мережі! Я щасливий презентувати її напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що Він дає мені такі пісні. Всіх зі святом! Шукайте посилання на повне відео в описі профилю 👆 #олегвинник #ov #вишиванка #незалежність #одягнивишиванкукраїномоя

