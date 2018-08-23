"Живуть разом": у ЗМІ з'явились подробиці стосунків чоловіка Лорак з коханкою

За словами знайомої пари, Бєляєва і Мурат знімають квартиру в престижному районі Києва.

Чоловік відомої української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, якого спіймали на зраді, продовжує свої стосунки з коханкою. Пара проживає разом в Києві, поки артистка працює в Росії.

Так, за словами знайомої пари, Бєляєва і Мурат знімають квартиру в престижному районі Києва. Цілком імовірно, що вони це роблять на гроші Кароліни. Про це виданню "Обозреватель" повідомив наближений до оточення Бєляєвої джерело, що побажало залишитися невідомим.

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Крім цього, співрозмовник зазначив, що стосунки Мурата та Яни розвивалися значно раніше. Вони познайомилися в нічному клубі, де часто відпочивали в компанії спільних друзів. Спочатку Налчаджіоглу і Бєляєва були просто друзями, але незабаром почали проявляти один до одного очевидні знаки симпатії. Ймовірно, ініціатором відносин був сам чоловік Лорак.

Більш того, знайома Яни зазначила, що у Мурата Бєляєва - далеко не єдина пасія.

"Він постійно тусувався в цьому клубі з дівчатами. У нього їх завжди було багато. І навіть зараз Яна не єдина", - поділився інформацією джерело.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливий побачення потрапило в об'єктив.

Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.