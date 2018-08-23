Відповідальність і зарплата: українські ведучі розповіли, що для них означає незалежність

Ведучий Нового каналу та учасник проекту «Танці з зірками» Микола Тищенко зізнався, що по-справжньому відчув себе незалежним, коли вперше взяв на руки свого новонародженого старшого сина Данила.

Напередодні Дня Незалежності українські селебрітіс розповіли Scotch, в який момент життя відчули себе незалежними.

Ведучий Нового каналу та учасник проекту «Танці з зірками» Микола Тищенко зізнався, що по-справжньому відчув себе незалежним, коли вперше взяв на руки свого новонародженого старшого сина Данила.

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«Він став головним чинником моєї незалежності. Тоді я остаточно усвідомив те, що тепер – батько, і повинен самостійно приймати дорослі рішення», - зазначив Микола Тищенко. А у Олександра Педана почуття незалежності з'явилося з першою зарплатою. «Вперше відчув себе незалежним, заробивши перші в житті гроші. Тоді я був керівником команди КВК у старших класах школи. Мені платили 100 гривень солідної пачкою по одній гривні. В той момент я зрозумів, що більше не доведеться просити гроші у батьків на елементарні речі, і що заробляти – це круто!», - зізнався телеведучий.

А Андрій Шабанов виявився справжнім філософом. Для ведучого шоу «Таємний агент» незалежність починається з відповідальності.

«Власна незалежність починається тоді, коли людина бере на себе всю відповідальність за своє життя. І за життя тих людей, які залежать від нього. Моя мама вважає, що я, дитина вулиці, був самостійним вже в шість років. Тоді ж вони з татом задумалися про другу дитину. Та через рік у мене народилася сестра. Сам же відчув себе незалежним у 14 років, коли влаштувався працювати на будівництво в період літніх канікул. Поки мої однокласники ніжилися на пляжі і всіляко релаксували, я кожен день протягом трьох місяців орав. І до кінця літа тримав у руках величезну пачку грошей. Поїхав на знаменитий 7-й кілометр і купив собі купу модних шмоток. Завжди хотів відчути, як це – мати великий вибір крутих речей, щоб не знати, що надіти», - розповів Шабанов.

А ведуча Леся Нікітюк вважає, що незалежність – це свобода бути собою, в своїх цілях і діях. І саме цього, телеведуча побажала всім жителям України.