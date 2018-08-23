Не пускали до школи через синьо-жовтий значок: Вакарчук розповів зворушливу історію з дитинства

Лідер групи "Океан Ельзи" привітав українців з Днем Державного прапора. У Twitter-акаунті музикант згадав зворушливу історію з дитинства.

Лідер групи "Океан Ельзи" привітав українців з Днем Державного прапора. 23 серпня Україна святкує День Державного прапора, який офіційно був встановлений в 2004 році. З нагоди цього свята актори, музиканти та інші публічні люди пишуть патріотичні пости в соціальних мережах.

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Привітав українців з Днем прапора та фронтмен популярної рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У своєму Twitter-акаунті музикант згадав зворушливу історію з дитинства.

Вакарчук розповів, як колись прийшов у школу з маленьким саморобним синьо-жовтим значком, причепленим на піджаку. Вчителі, при цьому, не хотіли пускати майбутню рок-зірку в клас... Але після "цілого конфлікту" педагогам все ж довелося допустити Святослава до занять.

"Через рік синьо-жовтий прапор вже висів на Ратуші Львова. Справедливі зміни незворотні! З Днем прапора!" - додав Вакарчук.