Починаємо святкувати: "Друга ріка", "Тартак" і Олег Скрипка зняли яскраве привітання до Дня Незалежності (відео)
17:14, 23 серпня 2018Суспільство
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Українцям нагадали, що нашій державі насправді 1536 років.
Українські зірки зняли яскраве відео / скріншот
Українські артисти до Дня Незалежності України створили вражаючий соціальний ролик, в якому назвали справжній вік нашої держави.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці проекту MVUA в соцмережі Facebook.
Українцям нагадали, що нашій державі насправді 1536 років.
У ролику беруть участь лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, музикант Олег Скрипк, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, актриса театру і кіно Ірма Вітовська, лідер групи "Тартак" Олександр Положинський, фронтмен Kozak System Іван Леньо, співачка Наталка Карпа, співак Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко, лідер групи "Без Обмежень" Сергій Танчинец і режисер Ахтем Сєїтаблаєв.
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