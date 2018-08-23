Починаємо святкувати: "Друга ріка", "Тартак" і Олег Скрипка зняли яскраве привітання до Дня Незалежності (відео)

Українцям нагадали, що нашій державі насправді 1536 років.

Українські артисти до Дня Незалежності України створили вражаючий соціальний ролик, в якому назвали справжній вік нашої держави.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці проекту MVUA в соцмережі Facebook.

Українцям нагадали, що нашій державі насправді 1536 років.

У ролику беруть участь лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, музикант Олег Скрипк, фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, актриса театру і кіно Ірма Вітовська, лідер групи "Тартак" Олександр Положинський, фронтмен Kozak System Іван Леньо, співачка Наталка Карпа, співак Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко, лідер групи "Без Обмежень" Сергій Танчинец і режисер Ахтем Сєїтаблаєв.