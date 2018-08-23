У мережу потрапили голі фото співака Макса Барських

Під час цієї побутової «еротичної фотосесії» виконавцю хіта «Тумани» було всього 19 років.

Голі фото українського співака Макса Барських потрапили в мережу. Один зі знімків опублікував Telegram-канал Super. Під час цієї побутової «еротичної фотосесії» виконавцю хіта «Тумани» було всього 19 років, а за кадром, за розповідями приятелів зірки — режисер Алан Бадоєв. Як повідомляв УНІАН, 69-річна Пугачова в міні-шортах затьмарила Лободу на спільному фото. Так, Лобода і Пугачова сфотографувалися в гримерці після концерту Світлани. Примадонна позувала в шкіряних міні-шортах, демонструючи стрункі ноги. Користувачі мережі визнали, що 69-річна Алла Борисівна виглядає молодше і жіночні" Лободи.

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