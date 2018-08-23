Оголошено зірковий склад журі нацвідбору на дитяче Євробачення-2018

Переможця нацвідбору судді виберуть з 10 фіналістів, імена яких назвуть 28 серпня.

Оголошені імена членів журі національного відбору на дитяче Євробачення-2018, яке цього року пройде в Мінську.

Про це повідомляє "UA: Суспільне".

Цього року представника України будуть обирати народна артистка України Марія Бурмака, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка та переможниця багатьох міжнародних вокальних конкурсів Куценко Софія, співачка Олександра Кольцова та фіналіста нацвідбору на Євробачення-2018 співак LAUD.

Переможця нацвідбору судді виберуть з 10 фіналістів, імена яких назвуть 28 серпня.

Нагадаємо, на початку липня до Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) заявили, що цього року Україна змушена відмовитися від участі в конкурсі через брак грошей. Проте пізніше було ухвалено рішення відправити нашого учасника в Мінськ. Правда, у зв'язку з браком коштів, відбірковий тур вперше пройде онлайн, без телевізійної версії.