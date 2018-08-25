этот материал доступен на русском

Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський заспівали гімн України (відео)

14:21, 25 серпня 2018
Суспільство
35 0
Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України / Фото: Океан Ельзи

Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України.

Вже традиційно, гурту допомагали шанувальники.

"Гімн України. 110 тис. осіб... Душевненько", – діляться враженнями українці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Океан Ельзи