Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський заспівали гімн України (відео)
14:21, 25 серпня 2018Суспільство
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Святослав Вакарчук виконав разом з шанувальниками гімн України на концерті День незалежності з Океаном Ельзи.
Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України / Фото: Океан Ельзи
У День незалежності гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський в Києві.
Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України.
Вже традиційно, гурту допомагали шанувальники.
"Гімн України. 110 тис. осіб... Душевненько", – діляться враженнями українці.
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