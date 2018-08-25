Вакарчук і 100-тисячний Олімпійський заспівали гімн України (відео)

Святослав Вакарчук виконав разом з шанувальниками гімн України на концерті День незалежності з Океаном Ельзи.

У День незалежності гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський в Києві. Після основної програми виступу Святослав Вакарчук заспівав на біс гімн України. Вже традиційно, гурту допомагали шанувальники. "Гімн України. 110 тис. осіб... Душевненько", – діляться враженнями українці. Гімн України 💙💛 110 тис осіб... душевненько #океанэльзы #олімпійський #концерт #гимнукраины🇺🇦 #київ A post shared by Marina Fedotova (@marina_fedotova777) on Aug 25, 2018 at 1:09am PDT

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