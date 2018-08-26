"Ну і хто зловив букет": ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак спровокувала чутки про весілля
Коханка чоловіка Ані Лорак Яна Бєляєва спровокувала чутки про швидке весілля, дівчина похвалилася букетом нареченої.
Яна повеселилася на весіллі друзів, де зловила букет нареченої. Згідно з народними прикметами, незабаром вона повинна вийти заміж, пише видання "Дні.ру". Про неймовірне везіння Бєляєва розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Ну і хто тут зловив букет", – написала вона.
Яна зробила натяки на те, що її серце зайняте. "Танцюю на весіллі друзів, а могла б танцювати на нашому!" – підписала вона відео з весілля, яке розмістила на своїй сторінці.
У мережі вирішили, що Яна таким чином підштовхує Мурата Налчаджіоглу зробити їй пропозицію. Хоча сам чоловік так і не зізнався в любовному зв'язку з моделлю.
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Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливий побачення потрапило в об'єктив. Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує.
ЗМІ повідомили, що з Муратом перебувала Яна Бєляєва. Однак Бєляєва заперечує свої відносини з Муратом і стверджує, що вони просто друзі.