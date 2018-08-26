"Ну і хто зловив букет": ймовірна коханка чоловіка Ані Лорак спровокувала чутки про весілля

"Танцюю на весіллі друзів, а могла б танцювати на нашому!", - написала Бєляєва в Инстаграме.

Коханка чоловіка Ані Лорак Яна Бєляєва спровокувала чутки про швидке весілля, дівчина похвалилася букетом нареченої.

Яна повеселилася на весіллі друзів, де зловила букет нареченої. Згідно з народними прикметами, незабаром вона повинна вийти заміж, пише видання "Дні.ру". Про неймовірне везіння Бєляєва розповіла на своїй сторінці в Instagram. "Ну і хто тут зловив букет", – написала вона.

Яна зробила натяки на те, що її серце зайняте. "Танцюю на весіллі друзів, а могла б танцювати на нашому!" – підписала вона відео з весілля, яке розмістила на своїй сторінці.

У мережі вирішили, що Яна таким чином підштовхує Мурата Налчаджіоглу зробити їй пропозицію. Хоча сам чоловік так і не зізнався в любовному зв'язку з моделлю.

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Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливий побачення потрапило в об'єктив. Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує.

ЗМІ повідомили, що з Муратом перебувала Яна Бєляєва. Однак Бєляєва заперечує свої відносини з Муратом і стверджує, що вони просто друзі.