"Схожа на трансвестита": Ані Лорак показала нове фото і нарвалася на хвилю критики

Фанатам опальної співачки не сподобалося обличчя Ані Лорак на фото - її знову звинуватили в захопленні пластикою.

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за свіже фото. Артистку звинуватили в надмірному захопленні пластикою.

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На фото співачка зображена в сукні з відвертим декольте. Шанувальники похвалили фігуру Ані Лорак, проте багато хто розкритикував її за пластичні операції.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 25 Серпня 2018 в 11:11 PDT

"Схожа на трансвестита", "Як старіє на очах", "На мою думку, вже вистачить пластики, обличчя схоже на маску. Інша людина просто", "Відшліфували і відфотошопили по повній...навіть дивитися неприємно...", "Відмінно виглядає!Стала схожа на Леонтьєва", - пишуть під фото співачки.

Раніше Ані Лорак опинилася у компанії незнайомця після скандалу зі зрадою чоловіка.