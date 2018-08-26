"Схожа на трансвестита": Ані Лорак показала нове фото і нарвалася на хвилю критики
07:03, 26 серпня 2018Суспільство
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Фанатам опальної співачки не сподобалося обличчя Ані Лорак на фото - її знову звинуватили в захопленні пластикою.
Фото набрало понад 100 тисяч лайків / фото instagram.com/anilorak
Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за свіже фото. Артистку звинуватили в надмірному захопленні пластикою.
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На фото співачка зображена в сукні з відвертим декольте. Шанувальники похвалили фігуру Ані Лорак, проте багато хто розкритикував її за пластичні операції.
"Схожа на трансвестита", "Як старіє на очах", "На мою думку, вже вистачить пластики, обличчя схоже на маску. Інша людина просто", "Відшліфували і відфотошопили по повній...навіть дивитися неприємно...", "Відмінно виглядає!Стала схожа на Леонтьєва", - пишуть під фото співачки.
Раніше Ані Лорак опинилася у компанії незнайомця після скандалу зі зрадою чоловіка.
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