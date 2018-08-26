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"Схожа на трансвестита": Ані Лорак показала нове фото і нарвалася на хвилю критики

07:03, 26 серпня 2018
Суспільство
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Фото набрало понад 100 тисяч лайків / фото instagram.com/anilorak

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На фото співачка зображена в сукні з відвертим декольте. Шанувальники похвалили фігуру Ані Лорак, проте багато хто розкритикував її за пластичні операції.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

"Схожа на трансвестита", "Як старіє на очах", "На мою думку,  вже вистачить пластики, обличчя схоже на маску. Інша людина просто", "Відшліфували і відфотошопили по повній...навіть дивитися неприємно...", "Відмінно виглядає!Стала схожа на Леонтьєва", - пишуть під фото співачки.

Раніше Ані Лорак опинилася у компанії незнайомця після скандалу зі зрадою чоловіка.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак