З'явилися нові подробиці про стан Софії Ротару

Після корпоративу в російській Уфі Софія Ротару зомліла. На "швидкій" її доставили до реанімації.

У Софії Ротару під час концерту в Уфі почалося запаморочення. Але вона змогла закінчити програму. Однак за лаштунками українська співачка знепритомніла.

Подробиці про стан співачки, посилаючись на власне джерело в лікарні, дізналася "КП".

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"Ми пацієнтці зробили комп'ютерну томографію перфузії (ця діагностика дозволяє оцінити кровотік у головному мозку на рівні дрібних судин — Ред.). Осередків інсульту не виявили. Враховуючи симптоми, діагноз поставили: «Транзиторна ішемічна атака» (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту — Ред.). Вранці про всяк випадок ще зробили Софії Михайлівні МРТ. Побачили множинні осередки старих інсультів", - розповіли в медустанові.

За словами лікарів, як з'ясувалося після розмови з Ротару, вона неправильно приймала деякі свої ліки. А препарати, які борються з тромбами, взагалі не пила. "Терапія у неї була підібрана неправильно", - додали в лікарні.

Раніше медики повідомляли, що Ротару стало ліпше, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення. Концертний директор розповів, що у співачки піднявся артеріальний тиск.