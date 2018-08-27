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Солістка "ВІА Гри" вийшла заміж (фото, відео)

10:18, 27 серпня 2018
Суспільство
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Instagram Анастасія Кожевникова

Відповідні фото артистка опублікувала в Instagram.

Весілля проходило в Києві. Про обранця Кожевнікової в мережі дуже мало доступної інформації. Відомо лише, що коханого артистки звуть Кирило.

На святі серед гостей була телеведуча Катерина Осадча, а також колега з групи Кожевнікової Єва Герцег.

Як повідомляв УНІАН, передбачувана коханка чоловіка Ані Лорак спровокувала чутки про весілля.

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Теги: #ВІА Гра