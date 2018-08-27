Солістка "ВІА Гри" вийшла заміж (фото, відео)
10:18, 27 серпня 2018Суспільство
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Весілля проходило у Києві.
Instagram Анастасія Кожевникова
Учасниця групи "ВІА Гра" Анастасія Кожевникова в День Незалежності України вийшла заміж.
Відповідні фото артистка опублікувала в Instagram.
Весілля проходило в Києві. Про обранця Кожевнікової в мережі дуже мало доступної інформації. Відомо лише, що коханого артистки звуть Кирило.
На святі серед гостей була телеведуча Катерина Осадча, а також колега з групи Кожевнікової Єва Герцег.
Як повідомляв УНІАН, передбачувана коханка чоловіка Ані Лорак спровокувала чутки про весілля.
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