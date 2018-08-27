Чоловік Джамали зворушливо привітав дружину з ювілеєм (фото)
13:18, 27 серпня 2018Суспільство
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У своєму зворушливому побажанні 27-річний Бекір зазначив, що співачка і їхня спільна дитина народилися в один день.
Джамалі виповнилося 35 років / фото instagram.com/jamalajaaa
Чоловік переможниці "Євробачення 2016" Джамали Бекир Сулейманов розмістив на своїй сторінці в Instagram пост, в якому привітав дружину з 35-річчям.
У своєму зворушливому побажанні 27-річний Бекір зазначив, що співачка і їхня спільна дитина народилися в один день (Джамала – 27 серпня, а син – 27 березня).
У відповідь на цей пост Джамала коротко і красномовно написала: "Дуже люблю".
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