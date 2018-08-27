Чоловік Джамали зворушливо привітав дружину з ювілеєм (фото)

У своєму зворушливому побажанні 27-річний Бекір зазначив, що співачка і їхня спільна дитина народилися в один день.

Чоловік переможниці "Євробачення 2016" Джамали Бекир Сулейманов розмістив на своїй сторінці в Instagram пост, в якому привітав дружину з 35-річчям. У своєму зворушливому побажанні 27-річний Бекір зазначив, що співачка і їхня спільна дитина народилися в один день (Джамала – 27 серпня, а син – 27 березня). У відповідь на цей пост Джамала коротко і красномовно написала: "Дуже люблю".

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