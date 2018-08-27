Вакарчук забрав у фаната телефон, щоб зняти себе: як пройшов стотисячний концерт "Океану Ельзи" у День Незалежності (відео)

Гігантський прапор і гімн тисячами голосів - тригодинний концерт "Океану Ельзи" виявився чимось більшим, ніж просто концерт популярного гурту.

Найдовший, наймасовіший та найемоційніший концерт дав "Океан Ельзи" у День Незалежності на столичному НСК Олімпійський. Майже сто тисяч людей зафіксували на стадіоні, і чотири мільйони родин біля телевізорів дивилися пряму трансляцію концерту по телебаченню.

ТСН розповідає про фаната, який отримав від свого кумира безцінний подарунок - Вакарчук взяв у хлопця телефон та під час однієї з пісень зняв відео із самим собою. Фанат і сам приїхав на концерт не без подарунка - вони з іншими фанатами розгорнули у залі величезний прапор.

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Під час концерту Вкарчук вшанував ветеранів бойових дій на Донбасі та разом із публікою виконав гімн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку не йти у президенти.