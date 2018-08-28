Несподівано помолоділа Пугачова вразила зовнішнім виглядом (фото)

Користувачі мережі захопилися образом Пугачової.

Російська і радянська співачка Алла Пугачова вразила фанатів своїм зовнішнім виглядом, а також молодіжним образом.

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Знімок з Примадонною російської естради виклала в Instagram її прихильниця Ольга Севцова. "Несподівано", - підписала фото дівчина.

У кадрі Пугачова постала в блакитних джинсах, чорній вітрівці, кепці і білих кросівках. "Алла супер", "Яка ж класна Алла Борисівна!", "Алла чудова!", "Стара, а все молодиться", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше в мережі з'явилося нове фото російської співачки Алли Пугачової і її чоловіка Максима Галкіна. Знімок чоловік Примадонни розмістив на своїй сторінці в Instagram. На фото зіркове подружжя, як зазначили користувачі, виглядає набагато молодше від своїх років.