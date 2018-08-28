"Невже я помру?": розкрито нові подробиці стану Софії Ротару

Співачка Софія Ротару два дні провела в башкирській реанімації. Але в понеділок увечері українську зірку відпустили додому.

В уфимській лікарні заявили, що українську співачку Софію Ротару привезли на «швидкій» з підозрою на інсульт.

"Коли співачку везли на каталці до відділення реанімації, Ротару отямилася. Вона стала без кінця повторювати: "Дівчата, я помру? Невже я помру?", - розповіли "КП" в російській медустанові.

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Їй негайно зробили МРТ. Діагноз "крововилив у мозок" не підтвердився. У Ротару виявили сліди множинних осередків старих інсультів. Вона неправильно приймала деякі свої ліки. А препарати, які борються з тромбами, зовсім не пила.

Лікарі наполягали, щоб співачка пробула в медцентрі ще 5 днів. Тим більше, що її пам'ять до кінця ще не відновилася. Однак артистка наполягла на виписці.

"У понеділок увечері палата Софії Михайлівни спорожніла", - додали співробітники лікарні.

Поки невідомо, відпустили Ротару додому чи перевезли в столичну клініку.

Раніше медики повідомляли, що Ротару стало ліпше, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення. Концертний директор розповів, що у співачки піднявся артеріальний тиск.