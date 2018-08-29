Нова учасниця "ВІА Гри" показала спокусливе фото у спідній білизні

Під знімком співачка попросила підписників ставити їй запитання.

Нова солістка гурту "ВІА Гра" Ольга Меганська поділилася гарячим знімком. Дівчина позує в нижній білизні зі спущеними джинсами біля ванни.

Фото опубліковано на сторінці Меганской в Instagram.

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Під знімком співачка попросила підписників ставити їй запитання.

Більшість шанувальників цікавилися творчістю групи, а дехто поцікавився секретами гарної фігури артистки.

Як повідомляв УНІАН, новою солісткою популярного українського гурту "ВІА Гра" стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська.

Ольга народилася в місті Ярославль. З раннього дитинства дівчина займається музикою, закінчила музичну школу, але першу вищу освіту здобула за спеціальністю «викладач історії та англійської мови». На даний момент Ольга навчається на 3 курсі естрадного відділення в Ленінградському коледжі культури і мистецтв.