этот материал доступен на русском

Софія Ротару повідомила про втрату близької людини (фото)

16:11, 29 серпня 2018
Суспільство
2221 0
Софія Ротару втратила близьку людину / фото УНІАН

Співачка дізналася, що не стало музиканта з її колективу і друга Олександра. Про це вона повідомила шанувальникам в Instagram Stories.

«Сьогодні ми втратили нашого музиканта, світлу людину. Саша, я зробила все, що змогла. Спочивай з миром», - написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно артистка виписалася з лікарні.

false

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Софія Ротару