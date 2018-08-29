Софія Ротару повідомила про втрату близької людини (фото)
16:11, 29 серпня 2018Суспільство
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Після виписки з лікарні Софію Михайлівну чекало чергове потрясіння.
Софія Ротару втратила близьку людину / фото УНІАН
Після виписки з лікарні Уфи Софію Михайлівну Ротару чекало чергове потрясіння.
Співачка дізналася, що не стало музиканта з її колективу і друга Олександра. Про це вона повідомила шанувальникам в Instagram Stories.
«Сьогодні ми втратили нашого музиканта, світлу людину. Саша, я зробила все, що змогла. Спочивай з миром», - написала артистка.
Нагадаємо, нещодавно артистка виписалася з лікарні.
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