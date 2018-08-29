В Одесі помер відомий сценарист популярної у 90-х програми

Він був співавтором телепрограми «Городок», автором багатьох Гуморин, Гумористичної карти Одеси й багатьох інших проектів.

В Одесі помер відомий сценарист Олександр Завеліон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Всесвітньому клубі одеситів.

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Завеліон помер 29 серпня. Він - сценарист, автор багатьох Гуморин, автор команди КВН «Джентльмени ОДУ», численних свят, один із авторів телепрограми «Городок» й багатьох інших проектів.

Прощання із Завеліоном відбудеться 31 серпня на Новогородському кладовищі.

«Від усіх нас, від усієї Одеси висловлюємо найглибші співчуття родині, близьким і друзям Саші... Всіх слів замало... Пішла добра, весела, відкрита людина...», - заявили в клубі.

Як повідомляв УНІАН, Завеліон був одним із співавторів гумористичної карти Одеси, створенї до 45-річчя Гуморини, яке вона відзначає цього року.