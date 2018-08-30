З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Ротару - лікарі радять їй припинити виступи

За словами лікаря, Ротару необхідно протягом року берегти себе, звертати увагу на тиск, повністю відмовитися від сигарет і алкоголю, дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів.

Ішемічна атака, яку нещодавно пережила українська співачка Софія Ротару, загрожує артистці інсультом.

Про це виданню "КП" повідомило джерело в Уфімській лікарні швидкої медичної допомоги, куди привезли артистку. Він розповів, в якому стані була Софія Михайлівна.

"Співачку доставили до нас на швидкій десь в 21.30 відразу після концерту. У неї була часткова втрата пам'яті, високий тиск, тобто підозра на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт. - Ред.). Ми пацієнтці зробили комп'ютерну томографію перфузії (ця діагностика дозволяє оцінити кровотік у головному мозку на рівні дрібних судин. - Ред.). Вогнищ інсульту не виявили. Враховуючи симптоми, діагноз поставили: "транзиторна ішемічна атака" (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту. - Ред.). Вранці на всяк випадок ще зробили Софії Михайлівні МРТ. Побачили множинні вогнища старих мікроінсультів. Як з'ясувалося після розмови з Ротару, вона неправильно приймала деякі свої ліки. А препарати, які борються з тромбами, зовсім не пила. Терапія у неї була підібрана неправильно", - повідомило джерело, зазначивши, що підозри лікарів щодо тромбів не підтвердилися.

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Як повідомив "КП" доктор медичних наук, невролог Володимир Котов, жінки у віці 70-80 років перебувають у групі ризику.

"Транзиторна ішемічна атака не викликає серйозного пошкодження головного мозку. Але цей стан може бути попередженням, що в найближчі дні або місяці у людини може бути справжній інсульт", - сказав він.

За словами лікаря, Ротару необхідно протягом року берегти себе, звертати увагу на тиск, повністю відмовитися від сигарет і алкоголю, дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів. І природно, перейти на більш щадний режим, можливо, відмовитися від перельотів і виснажливих виступів.

Як повідомляв УНІАН, співачка Софія Ротару два дні провела в башкирської реанімації. Але ввечері 27 серпня українську зірку відпустили додому.