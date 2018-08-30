Фото постарілої Ані Лорак стривожило фанів

Фани Ані Лорак почали жаліти її: в артистки погляд нещасної жінки.

Опальна українська співачка Ані Лорак налякала фанатів тривожними змінами у зовнішності.

На опублікованому в Instagram знімку артистка, незважаючи на макіяж, виглядає постарілою і виснаженою. Фани кажуть, що в Ані Лорак погляд нещасної жінки.

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Деякі дописники зазначають, що в цьому винна гонитва співачки за молодістю - нібито та захопилася пластикою й уколами краси.

"Проглядається смуток в очах", "Неприродна краса", "Не сумуй", "Страшна стала", "Страх божий", "Раніше вона була кращою", "Жах! Страшна!", - пишуть у комментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за нове фото. Артистку знову запідозрили в захопленні пластикою і фотошопом.