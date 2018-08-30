Софія Ротару повернулася до України після госпіталізації в РФ (фото)

Софія Ротару повернулася в столицю, судячи з опублікованого фото.

Українська співачка Софія Ротару, яка раніше була екстрено госпіталізована в російському місті Уфа, "засвітилася" в компанії молодого чоловіка.

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Артистка показала в Instagram знімок з київського аеропорту "Бориспіль", на якому зображена поруч з молодим чоловіком, який обіймає її. "Ура! Я вдома!" - написала Ротару.

Багато фанатів співачки поцікавилися, хто цей хлопець поруч з нею. У коментарях пишуть, що це її онук Анатолій.

Раніше медики повідомляли, що Ротару стало ліпше, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення. Концертний директор розповів, що у співачки піднявся артеріальний тиск.