Софія Ротару повернулася до України після госпіталізації в РФ (фото)
13:01, 30 серпня 2018Суспільство
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Софія Ротару повернулася в столицю, судячи з опублікованого фото.
Співачку зустрічав онук Анатолій / фото instagram.com/sofiarotaru.officia
Українська співачка Софія Ротару, яка раніше була екстрено госпіталізована в російському місті Уфа, "засвітилася" в компанії молодого чоловіка.
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Артистка показала в Instagram знімок з київського аеропорту "Бориспіль", на якому зображена поруч з молодим чоловіком, який обіймає її. "Ура! Я вдома!" - написала Ротару.
Багато фанатів співачки поцікавилися, хто цей хлопець поруч з нею. У коментарях пишуть, що це її онук Анатолій.
Раніше медики повідомляли, що Ротару стало ліпше, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення. Концертний директор розповів, що у співачки піднявся артеріальний тиск.
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