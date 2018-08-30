У дружини Кобзона прокоментували смерть артиста

Місце та час прощання з Йосипом Кобзоном повідомлять пізніше.

Відомий російський і радянський співак Йосип Кобзон помер на 81-му році життя.

Цю інформацію ТАСС підтвердив помічник дружини артиста Нінель Кобзон.

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"Йосип Давидович помер", - повідомив він. "Нінель Михайлівна поки не може говорити, ми всі плачемо", - додав він.

Місце та час прощання з артистом стане відомо пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році помер радянський співак Йосип Кобзон.

27 липня стало відомо, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели до реанімації у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно тяжкий.