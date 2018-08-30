Співак помер у віці 80 років в Москві. Йосип Кобзон родом з України, артист підтримував терористів "ДНР" і "ЛНР" і окупацію російськими військами Криму.

На 81 році помер легендарний радянський співак Йосип Кобзон. Останній місяць артист провів у лікарні. Він лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви.

Кобзон народився 11 вересня 1937 року в єврейській сім'ї Давида Куновича Кобзона та Іди Исаєвни Шойхет-Кобзон у місті часів Яр Донецької області. Він був почесним громадянином декількох міст України. В лютому 2014 року Кобзон виступив на підтримку агресивної політики Володимира Путіна щодо України.

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Перед самою війною сім'я Кобзона переїхала до Львова. Звідти батько пішов на фронт політруком, а мати з трьома дітьми, бабусею та братом-інвалідом вирушили в евакуацію в Узбекистан. Кінцевим пунктом призначення стало місто Янгіюль під Ташкентом. Батько був сильно контужений і після лікування демобілізований. Однак до рідних не повернувся. Зустрівши іншу жінку, він одружився на ній і назавжди залишився в Москві.

Пізніше сім'я повернулася в український Краматорськ, де мати повторно вийшла заміж за колишнього фронтовика Мойсея Мойсейовича Раппопорта. В кінці 1940-х років родина переїхала до Дніпропетровська, де винаймала кімнату у відставного полковника.

У будинковій книзі прізвище Йосипа писалося через літеру «п»: Копзон. Буква «б» з'явилася в ній, коли він отримував паспорт. Служив в армії, де був запрошений ансамбль пісні і танцю Закавказького військового округу. Його вчителем співу після звільнення в запас з армії став Л. Терещенко, керівник хору Дніпропетровського палацу студентів. Він готував його до вступу в Одеську консерваторію.

Щоб допомогти учневі, Терещенко влаштував його в бомбосховище Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту протирати спиртом протигази, з окладом 50 рублів. Там співак і пропрацював до свого від'їзду в Москву.

Легендарний голос Радянського Союзу

Його перші публічні виступи відбулися на сцені технікуму, де він виконував пісні дуетом з майбутнім чемпіоном Української РСР з бадмінтону Баршаком. Під час навчання захопився боксом, виграв першість Дніпропетровська серед юнаків, потім чемпіонат України, але кинув спорт, після того як опинився в нокауті.

З 1958 року працював в Цирку на Кольоровому бульварі в програмі «Куба - любов моя», де виконував однойменну пісню Пахмутової.

В радянські часи виконував ліричні та патріотичні пісні. У 1964 році, після появи в ефірі пісніОстровського «А у нас во дворе», до нього прийшла всесоюзна популярність. Став лауреатом Всеросійського конкурсу артистів естради та лауреатом Міжнародного конкурсу в Сопоті (Польща). Взяв участь у міжнародному конкурсі «Дружба», який проходив у шести соціалістичних країнах, і завоював перші місця у Варшаві, Берліні та Будапешті.

З початку 1970-х років веде сольну кар'єру. Самий перший випуск «Пісні року» відкривається піснею Фельцмана і Різдвяного «Балада о цветах» у виконанні співака. Закінчив Державний музично-педагогічний інститут ім. Гнесіних по класу вокалу і Університет марксизму-ленінізму.

Записав на грамплатівки і повернув слухачам велику кількість ліричних і жартівливих пісень з репертуару Козина, Юр'євої, Шульженко, Сокальського,Погодіна, Виноградова. У 2012 році заявив, що закінчить свою концертну діяльність в день свого 75-річчя 11 вересня 2012 року сольним концертом в Державному Кремлівському палаці.

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Репертуар співака включає найбільш відомі пісні - патріотичні, громадянські радянські і комсомольські пісні, що розповідають про трудові і військові подвиги народу; пісні, присвячені Великій Вітчизняній війні, класичні романси, деякі оперні і опереткові арії та аріозо. В репертуарі - російські, українські та єврейські народні пісні. Все більше трьох тисяч пісень.

Виконував бардівські пісні Окуджави "О синем троллейбусе", «Молитва Франсуа Виена», «Песенка про Арбат», Висоцького «Он не вернулся из боя», Дольского «Господа офицеры» та інші.

Хресний батько "ЛДНР"

З самого початку війни на Донбасі Кобзон підтримував бойовиків "ДНР" і "ЛНР", а також російські окупаційні війська під час анексії українського Криму.

Йосип Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Лідери угруповань Олександр Захарченко та Ігор Плотницький нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

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Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США. Співака позбавили звання почесного громадянина кількох українських міст, в тому числі Полтави, Дніпропетровська та Слов'янська.

Урядами США та Ізраїлю Йосип Кобзон неодноразово підозрювався в причетності до організованої злочинності, через це йому було відмовлено у в'їзді на територію цих країн; з початком подій на Євромайдані він почав проявляти антиукраїнську позицію.

У березні 2014 року Кобзон підписав звернення російських діячів культури і мистецтва в підтримку політики Путіна щодо окупації українського Криму; після початку конфлікту на сході виступив у Донецьку з концертом на підтримку терористичної організації сепаратистів, також заявляв про наявність паспорта "ДНР".

Проблеми зі здоров'ям

У червні 2002 року у співака почалися проблеми зі здоров'ям. Після операції у Кобзона почався сепсис і співак впав у кому, в якій перебував 15 днів. Через три роки співак переніс складну операцію з видалення пухлини в клініці в Німеччині. Однак хірургічне втручання призвело до різкого ослаблення імунітету, утворення тромбу в легеневих судинах, запалення легенів і запалення тканини в нирках.

У 2009 році Кобзон був прооперований вдруге в німецькій клініці. У жовтні 2010 року, виступаючи на Всесвітньому форумі духовної культури в Астані, відчув себе погано і двічі впав у непритомність. Лікарі прямо на сцені надали йому допомогу, роблячи штучне дихання. За словами фахівців, ракова пухлина призвела до анемії, що, в свою чергу, стало причиною втрати свідомості. В кінці липня 2018 року співак знову був госпіталізований. 30 серпня 2018 року ЗМІ повідомили про смерть Йосипа Кобзона.