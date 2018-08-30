ЗМІ гадають, чи прийде Пугачова на похорон Кобзона після "війни" з ним

У 1974-му на конкурсі артистів естради за допомогою Кобзона Пугачова отримала премію, а ще через п'ять років він допоміг отримати квартиру в центрі Москви. Але стосунки Алли Борисівни і Йосипа Давидовича не завжди були рівними.

2 вересня Росія проведе в останній шлях співака Йосипа Кобзона. Попрощатися з ним прийдуть політики, артисти, спортсмени. Але шанувальникам цікаво, чи буде на похороні Алла Пугачова.

Приводом для питань про присутність Примадонни на похороні Кобзона стало те, що раніше співак випустив автобіографічну книгу "Як перед Богом", в якій невтішно відгукнувся про Пугачову. У виразах артист не стримував себе, обзиваючи Аллу Борисівну "дурною бабою" і "зіркою, яка зарвалася", нагадують Дни.ру.

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Зазначається, що після цього Примадонна затаїла образу і жорстоко помстилася, ставши господинею фестивалю "Пісня року" й викресливши прізвище Кобзона зі списку учасників концерту, хоча він там був протягом 24 років, починаючи з 1971-го.

"Між двома зірками була холодна війна – вони не віталися при зустрічі й навіть інколи обмінювалися лайливими словами", - стверджують журналісти.

ЗМІ нагадали, що на 70-річчі Кобзона Пугачової не було. Зате на 75-річчя вона прийшла разом з Максимом Галкіним та Філіпом Кіркоровим. А на святковому банкеті вимовила короткий тост: "Бажаю вам 100 років життя. Ваша сім'я абсолютно чудова, чарівна, і ви завжди будете для всіх поколінь еталоном артиста, людини, сім'янина і, звичайно ж, чоловіка. Я, звичайно, тільки на цей вечір, дозволю собі спробувати зробити для вас щось приємне". Як подарунок ювілярові Пугачова виконала пісню зі свого репертуару кінця 70-х під назвою "Ты не стал судьбой".

"Після цього конфлікт між співаками був вичерпаний. Тому цілком ймовірно, що Примадонна прийде попрощатися з людиною, яка так багато для неї зробила", - вважають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році помер радянський співак Йосип Кобзон.