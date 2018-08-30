Ані Лорак покрасувалася без спідниці в "дощику" й вульгарних колготках
17:53, 30 серпня 2018Суспільство
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Відверті фото Ані Лорак в Instagram - не рідкість.
Лорак постала у дивному образі / Скріншот
Опальна українська співачка Ані Лорак, яка після новин про зраду чоловіка Мурата "зникла" із соцмереж, останнім часом знову активна в Instagram.
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Так, на своїй сторінці вона опублікувала Stories, де одягнена лише у сітчасті колготи й "дощик". На кадрах можна розгледіти підтягнуті ноги співачки.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за нове фото. Артистку знову запідозрили в захопленні пластикою і фотошопом.
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