Ані Лорак покрасувалася без спідниці в "дощику" й вульгарних колготках

Відверті фото Ані Лорак в Instagram - не рідкість.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка після новин про зраду чоловіка Мурата "зникла" із соцмереж, останнім часом знову активна в Instagram.

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Так, на своїй сторінці вона опублікувала Stories, де одягнена лише у сітчасті колготи й "дощик". На кадрах можна розгледіти підтягнуті ноги співачки.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за нове фото. Артистку знову запідозрили в захопленні пластикою і фотошопом.