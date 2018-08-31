Співак, який посварився з Кобзоном, потрапив до лікарні - на похорон артиста "ніхто не запрошував"

Кікабідзе й Кобзон посварилися під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе госпіталізований.

Про це він повідомив радіостанції "Говорить Москва" у п'ятницю, 31 серпня.

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Артист відповів на питання, чи піде він на похорон співака Йосипа Кобзона. "Ніхто не запрошував на похорон. Я зараз лежу в лікарні", — заявив 80-річний Кікабідзе.

Нагадаємо, що Кікабідзе і Кобзон посварилися під час російсько-грузинської війни 2008 року.

Як відомо, грузинський актор Вахтанг Кікабідзе заявляв, що йому погрожували проросійські бойовики з окупованого Донбасу за підтримку цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Кобзона госпіталізували у тяжкому стані. Співак помер 30 серпня на 81-му році життя. Артиста поховають другого вересня на Востряковському кладовищі в Москві.