Пугачова проігнорувала смерть Кобзона
Російська й радянська співачка Алла Пугачова поки ніяк не прокоментувала смерть Йосипа Кобзона. Користувачі пов'язують це з давнім конфліктом між зірками.
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Багато артистів РФ на своїх сторінках у соцмережах діляться історіями, пов'язаними з ім'ям Кобзона і своїми фото зі співаком.
Шанувальники звернули увагу, що поки що Примадонна не поділилася публічно спогадами та теплими словами про Кобзона.
Наразі про співчуття від імені родини написав тільки Максим Галкін: "... Максим, Алла, діти. Співчуття від всієї нашої родини Неллі й всім рідним Йосипа Давидовича. Душею з вами!".
Пішов з життя Йосип Давидович Кобзон. Людина, що уособлювала протягом багатьох десятиліть нашу естраду, став символом і опорою радянської сцени, людина небайдужої до долі інших. Співав завжди, для всіх, у пісні знаходив сенс життя і ліки від смерті. З прекрасним почуттям гумору і енергією, якої вистачало не лише для сцени, родини, але і для політики і суспільного життя. Клопотав за багатьох, допомагав, умів спілкуватися з владою і з людьми, які владу вибирають. Не зраджував тих, хто втрачав владу і хто ставав непотрібним ні владі, ні тим, хто її обирав. Унікальна людина, навряд чи коли-небудь з'явиться на нашій сцені. Прощайте, Йосип Давидович! Царство Вам небесне! Вас буде не вистачати. Один з Атлантів, тримали наше сценічне небо, опустив свої втомлені плечі.🙏🏻 Максим, Алла, діти Співчуття від всієї нашої родини Неллі і всім рідним Йосипа Давидовича. Душею з вами!
Раніше ЗМІ повідомляли, що стосунки Алли Борисівни і Йосипа Давидовича не завжди були рівними: між ними роками тривала "холодна війна". Так, Кобзон у своїй книзі "Як перед Богом" несхвально відгукнувся про Пугачову. Після цього Примадонна затаїла образу і жорстоко помстилася, ставши господинею фестивалю "Пісня року" і викресливши прізвище Кобзона зі списку учасників концерту.
Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році помер радянський співак Йосип Кобзон.