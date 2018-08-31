Пугачова проігнорувала смерть Кобзона

Примадонна не поділилася публічно спогадами та теплими словами.

Російська й радянська співачка Алла Пугачова поки ніяк не прокоментувала смерть Йосипа Кобзона. Користувачі пов'язують це з давнім конфліктом між зірками.

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Багато артистів РФ на своїх сторінках у соцмережах діляться історіями, пов'язаними з ім'ям Кобзона і своїми фото зі співаком.

Шанувальники звернули увагу, що поки що Примадонна не поділилася публічно спогадами та теплими словами про Кобзона.

Наразі про співчуття від імені родини написав тільки Максим Галкін: "... Максим, Алла, діти. Співчуття від всієї нашої родини Неллі й всім рідним Йосипа Давидовича. Душею з вами!".

Раніше ЗМІ повідомляли, що стосунки Алли Борисівни і Йосипа Давидовича не завжди були рівними: між ними роками тривала "холодна війна". Так, Кобзон у своїй книзі "Як перед Богом" несхвально відгукнувся про Пугачову. Після цього Примадонна затаїла образу і жорстоко помстилася, ставши господинею фестивалю "Пісня року" і викресливши прізвище Кобзона зі списку учасників концерту.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році помер радянський співак Йосип Кобзон.