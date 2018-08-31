Ані Лорак з'явилася в ніжному образі й задумалася про мрії (фото)

Знімок Ані Лорак за годину набрав понад 60 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, поділилася з фанами новим фото, на якому вона позує в кораловій довгій сукні.

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"Думки... Мрії та бажання... Які ваші мрії?", - запитала артистка у пості з фото, на якому вона підкреслила всі переваги фігури. На знімку зірка з'явилася в ніжному образі: її волосся розпущене, вона ховає погляд.

Раніше Ані Лорак на своїй сторінці в Instagram опублікувала Stories, де на ній лише сітчасті колготки та "дощик". На кадрах можна розгледіти підтягнуті ноги співачки.