У Києві вперше виступили легендарні рокери Imagine Dragons: як це було (фоторепортаж)

В останній день літа, 31 серпня, в Києві відбулась найграндіозніша подія для всіх шанувальників сучасної музики в Україні. У столиці виступили легендарні американські рокери Imagine Dragons.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на концерті були присутні кілька десятків тисяч чоловік. Всі місця в секторах були зайняті, а у фан-зонах яблуку було ніде впасти. І не дивно, адже всі квитки на концерт були розкуплені за лічені дні ще взимку. Фанати почали займати місця в "фанках" ще в 17 годин вечора.

"Дракони" почали свій виступ з нашумілого хіта Radioactive, ніж відразу "завели" цілий стадіон. Проте вже на другій пісні глядачі "заревіли" ще голосніше, адже соліст групи Ден Рейнольдс виступив на сцені, тримаючи прапоро України, який він взяв у фанатів. Пісню it's Time Ден виконав, тримаючи прапор в руках або повісивши на плече.

Особливо тепло "дракона" Рейнольдса зустрічали дівчата, що не дивно, адже соліст перебуває у відмінній фізичній формі. На сцену він вийшов в одних спортивних шортах і кросівках і грав не тільки на барабанах, але і м'язами, чим змусив прихильниць кричати і плескати у долоні ще сильніше.

Однак беззастережну прихильність глядачів Ден Рейнольдс здобув, коли заговорив те, яке Київ-чудове місто.

"Це наш перший раз в Києві. Ми сьогодні гуляли по місту, побачили історичні місця. Тут просто чудово", - сказав він.

Хоча, здається, музиканту можна було взагалі не говорити з залом, а лише співати. В Україні відомих рокерів, без сумніву, люблять і так. Адже коли Рейнольдс направляв мікрофон у бік глядачів, що він робив створено часто, вони знали абсолютно всі слова і з задоволенням підспівували.

Варто відзначити, що звук на концерті був відмінним, і вокал соліста звучав дуже чисто і був добре чутний. Єдина проблема була в тому, що через величезну кількість людей у фан-зоні, роздивитись учасників групи було проблематично, проте і тут відданих фанатів чекав сюрприз: у другій половині концерту на межі 1-ї і 2-ї фан-зон спорудили невелику сцену, на якій Imagine Dragons виконали кілька пісень, так що навіть "галерка" змогла побачити музикантів зблизька.

Група виконала свої найвідоміші хіти "Radioactive", "Whatever It Takes", "Start Over", "Thunder", "Demons". А на фінальній пісні "Believer" стадіон просто "вибухнув": здавалося, Рейнольдсу підспівував кожен, хто був присутній на стадіоні в цей момент.

