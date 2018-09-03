Українському фільму вручили премію Венеціанського кінофестивалю

Вперше на Венеціанському кінофестивалі, одному з трьох найбільших кінофорумів світу, вручена премія фільму виробництва України.

Українсько-італійський фільм "Ізі" отримав премію Kineo Diamond Award на 75-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі.

Про це 2 вересня повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

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"Вперше на Венеціанському кінофестивалі, одному з трьох найбільших кінофорумів світу, вручена премія фільму виробництва України", - зазначив він.

Kineo Diamond Award як спеціальний захід Венеціанського кінофестивалю вручається 16-й рік поспіль, відзначає "Детектор Медіа". У журі премії входять критики, журналісти в області кіно і кіновиробники.

"Ізі" попередньо оцінили на торішньому кінофестивалі в Локарно, де виконавця ролі Ізі (Нікола Ночелла) відзначили як "кращого актора" премією незалежних швейцарських кінокритиків Boccalino D'oro. Більша частина зйомок відбувалася біля Львова та Трускавця, десята частина - в Італії.